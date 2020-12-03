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"Заря" – "Лестер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Четверг, 3 декабря

Заря

19:55

Лестер Сити

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В четверг, 3 декабря, в Запорожье на "Славутич-Арене" проходит матч пятого тура группового раунда Лиги Европы. Луганская "Заря" принимает гостей из Англии – "Лестер". Начало поединка – в 19:55. Мы ведем онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ЗАРЯ" – "ЛЕСТЕР"

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Ситуация в группе. "Лестер", набрав 10 очков, уже гарантировал себе выход в 1/16 Лиги Европы. Тогда как "Заря", проиграв три встречи на старте, на прошлой неделе реанимировала свои шансы на евровесну гостевой победой над АЕКом 3:0.

Чтобы сохранить шансы на плей-офф Лиги Европы, сегодня "Заре" нужно обыгрывать "Лестер" и надеяться, что в параллельном матче "Брага" в Афинах не выиграет у АЕКа. Тогда судьба второго места в группе решится в последнем туре 10 декабря, когда состоятся поединки "Брага" – "Заря" и "Лестер" – АЕК.

Смотрите, как в 4-м туре ЛЕ "Заря" обыграла АЕК (3:0)

Смотрите, как в 4-м туре ЛЕ "Лестер" сыграл вничью с "Брагой" (3:3)

КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ

У "Зари" дисквалифицирован Виталий Вернидуб. Также луганчане не смогут в этом матче рассчитывать на Цвека, Хомченовского и Руфати. Что касается "Лестера", то за "лисов" точно не сыграют лидеры – Джейми Варди, Джонни Эванс, Юри Тиллеманс и Каспер Шмайхель, которых тренерский штаб британского клуба решил поберечь на чемпионат Англии.

"ЗАРЯ" – "ЛЕСТЕР":
ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник: "Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, это позволяет думать позитивно. Как говорится, никто не имеет права запретить нам мечтать, но мы эти мечты и желания будем воплощать в жизнь. Мы понимаем, с каким соперником играем, знаем свое турнирное положение, но все зависит только от нас. Те результаты, которые мы показали в течение недели, вселяют надежду, но все решается исключительно на поле, каждая игра – это новый вызов. Предыдущий матч в Греции показал, что мы провели качественную работу над ошибками. Это хороший стимул для нас, чтобы мы на позитивной ноте готовились и играли дальше"

Защитник "Лестера" Уэс Морган: "Нас ждет важный матч. Мы уже имеем путевку в плей-офф Лиги Европы, но хотим продолжить достойную работу. У нас будет возможность чуть отдохнуть и, может, поменять игроков на паре позиций, что мы и сделаем. Это будет хороший шанс для тех, кто нечасто выходил на поле, но конечная цель у нас одна – продемонстрировать яркий футбол и добиться результата"

"ЗАРЯ" – "ЛЕСТЕР":
СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость соперников портал Transfermarkt оценивает почти в полмиллиарда евро. При этом состав "Лестера" (469 млн евро) в 27 раз дороже кадровой обоймы "Зари" (17.25 млн евро).

"ЗАРЯ" – "ЛЕСТЕР":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики называют "Лестер". На его победу установлен коэффициент 1.68, на ничью – 4.10, на победу "Зари" – 5.20. Иными словами, вероятность выигрыша английского клуба оценивается в 58 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, выигрыша украинской команды – в 18 процентов.

"ЗАРЯ" – "ЛЕСТЕР":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Заря" – "Лестер" в четверг, 3 декабря, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Лестер" обыграл "Зарю" в октябре (3:0)

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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онлайн Лига Европы Заря Луганск Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

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