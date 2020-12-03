"Заря" – "Лестер" и другие: расписание, трансляции и результаты 5-го тура Лиги Европы

В четверг, 3 декабря, проходят матчи пятого тура Лиги Европы, среди которых запорожский поединок "Заря" – "Лестер". Ниже – расписание игр дня с телетрансляциями, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы.
Отметим, что матчи Лиги Европы доступны для просмотра на сервисе OLL.TV.
Группа G
19:55 "Заря" – "Лестер"
ТВ: "Футбол 1"
19:55 АЕК – "Брага"
Группа H
19:55 "Лилль" – "Спарта"
19:55 "Милан" – "Селтик"
ТВ: "Футбол 2"
Группа I
19:55 "Сивасспор" – "Вильярреал"
19:55 "Карабах" – "Маккаби" Т-А
Группа J
19:55 "Антверпен" – "Лудогорец"
19:55 ЛАСК – "Тоттенхэм"
Группа K
19:55 "Фейеноорд" – "Динамо" Загреб
19:55 ЦСКА Москва – "Вольфсбергер"
Группа L
19:55 "Гент" – "Слован" Либерец
ТВ: "Футбол 3"
19:55 "Црвена Звезда" – "Хоффенхайм"
Группа A
22:00 "Клуж" – ЦСКА София
22:00 "Рома" – "Янг Бойз"
ТВ: "Футбол 3"
Группа B
22:00 "Мольде" – "Дандолк"
22:00 "Арсенал" – "Рапид" Вена
ТВ: "Футбол 2"
Группа C
22:00 "Ницца" – "Байер"
22:00 "Славия" Прага – "Хапоэль" Б-Ш
Группа D
22:00 "Рейнджерс" – "Стандард"
22:00 "Бенфика" – "Лех" Познань
Группа E
22:00 "Гранада" – ПСВ
22:00 "Омония" – ПАОК
Группа F
22:00 "Реал Сосьедад" – "Риека"
22:00 АЗ Алкмар – "Наполи"
Смотрите, как на неделе играли в ЛЧ "Шахтер" и "Динамо"
Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы
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