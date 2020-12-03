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"Заря" – "Лестер" и другие: расписание, трансляции и результаты 5-го тура Лиги Европы

3 декабря, 10:00

Олег Люлька Олег Люлька

В четверг проходит 24 поединка второго по значимости еврокубка

В четверг, 3 декабря, проходят матчи пятого тура Лиги Европы, среди которых запорожский поединок "Заря" – "Лестер". Ниже – расписание игр дня с телетрансляциями, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы.

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Отметим, что матчи Лиги Европы доступны для просмотра на сервисе OLL.TV.

Группа G

19:55 "Заря" – "Лестер"
ТВ: "Футбол 1"

19:55 АЕК – "Брага"

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Группа H

19:55 "Лилль" – "Спарта"

19:55 "Милан" – "Селтик"
ТВ: "Футбол 2"

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Группа I

19:55 "Сивасспор" – "Вильярреал"

19:55 "Карабах" – "Маккаби" Т-А

Группа J

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19:55 "Антверпен" – "Лудогорец"

19:55 ЛАСК – "Тоттенхэм"

Группа K

19:55 "Фейеноорд" – "Динамо" Загреб

19:55 ЦСКА Москва – "Вольфсбергер"

Группа L

19:55 "Гент" – "Слован" Либерец
ТВ: "Футбол 3"

19:55 "Црвена Звезда" – "Хоффенхайм"

Группа A

В тренде
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22:00 "Клуж" – ЦСКА София

22:00 "Рома" – "Янг Бойз"
ТВ: "Футбол 3"

Группа B

22:00 "Мольде" – "Дандолк"

22:00 "Арсенал" – "Рапид" Вена
ТВ: "Футбол 2"

Группа C

22:00 "Ницца" – "Байер"

22:00 "Славия" Прага – "Хапоэль" Б-Ш

Группа D

22:00 "Рейнджерс" – "Стандард"

22:00 "Бенфика" – "Лех" Познань

Группа E

22:00 "Гранада" – ПСВ

22:00 "Омония" – ПАОК

Группа F

22:00 "Реал Сосьедад" – "Риека"

22:00 АЗ Алкмар – "Наполи"

Смотрите, как на неделе играли в ЛЧ "Шахтер" и "Динамо"

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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расписание результаты Лига Европы Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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