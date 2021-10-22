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Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
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Украина будет выше России! Подробности жеребьевки Лиги наций

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
22 октября, 21:17
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Сборная Украины узнала потенциальных соперников в следующей Лиге наций. Появились состав корзин и схема розыгрыша
Украина будет во втором по силе дивизионе Лиги наций
Украина будет во втором по силе дивизионе Лиги наций

16 декабря пройдет жеребьевка следующего розыгрыша Лиги наций. Из-за технического поражения Швейцарии сборная Украины выступит в Лиге В.

В целом, регламент остался прежним. В Лигах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в Лиге D – 7 команд. Корзины сформированы по итогам Лиги наций-2020/21.

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В Лигах А, В и С будет 4 группы по 4 команды. Победители групп дивизиона А разыграют трофей в финале четырех. В этом году Лигу наций выиграла Франция.

Сборные, занявшие последние места в Лиге А, перейдут во второй по силе дивизион.

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Команды, занявшие первые места в группах В, С и D, поднимутся – в А, В и С. Сборные, занявшие последние места в Лиге В, перейдут в Лигу С.

Две худшие сборные в С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) перейдут в D. В Лиге D команды будут разделены на две группы (4 и 3 сборные), победители – поднимутся в классе.

Кроме того, 12 лучшими сборных Лиги наций-2022/23, среди тех, кто не попадет на Евро-2024 напрямую, разыграют три путевки на чемпионат Европы.

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/ Фото: AFP

Накануне жеребьевки сборная Украины попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику со второй (кроме России), третьей и четвертой.

Лига наций-2022/23

Лига А

  • Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия
  • Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия
  • Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия
  • Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия

Лига В

  • Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия
  • Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия
  • Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
  • Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Лига С

  • Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия
  • Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония
  • Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово
  • Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фареры

Лига D

  • Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта
  • Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра

Календарь матчей

  • 1-й тур: 2–4 июня 2022
  • 2-й тур: 5–8 июня 2022
  • 3-й тур: 9–11 июня 2022
  • 4-й тур: 12–14 июня 2022
  • 5-й тур: 22–24 сентября 2022
  • 6-й тур: 25–27 сентября 2022

Финальный раунд Лиги наций: 14–18 июня 2023.

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