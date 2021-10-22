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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Україна буде вище Росії! Подробиці жеребкування Ліги націй

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 жовтня, 21:17
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Збірна України дізналася потенційних суперників у наступній Лізі націй. З'явилися склад кошиків і схема розіграшу
Україна буде у другому за силою дивізіоні Ліги націй
Україна буде у другому за силою дивізіоні Ліги націй

16 грудня пройде жеребкування наступного розіграшу Ліги націй. Через технічну поразку Швейцарії збірна України виступить у Лізі В.

В цілому, регламент залишився колишнім. У Лігах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в Лізі D – 7 команд. Кошики сформовані за підсумками Ліги націй-2020/21.

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У Лігах А, В і С буде 4 групи по 4 команди. Переможці груп дивізіону А розіграють трофей у фіналі чотирьох. В цьому році Лігу націй виграла Франція.

Збірні, які посядуть останні місця у Лізі А, перейдуть у другий за силою дивізіон.

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Команди, що зайняли перші місця в групах В, С і D, піднімуться в А, В і С. Збірні, які посядуть останні місця в Лізі В, перейдуть в С.

Дві найгірші збірні Ліги С (визначаться в плей-офф серед чотирьох останніх команд) перейдуть в D. У Лізі D команди будуть розділені на дві групи (4 і 3 збірні), переможці – піднімуться у класі.

Крім того, 12 кращими збірних Ліги націй-2022/23, серед тих, хто не потрапить на Євро-2024 безпосередньо, розіграють три путівки на чемпіонат Європи.

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/ Фото: AFP

Напередодні жеребкування збірна України потрапила в перший кошик Ліги В і отримає по одному супернику з другої (крім Росії), третьої і четвертої.

Ліга націй-2022/23

Ліга А

  • Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія
  • Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина
  • Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія
  • Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина

Ліга В

  • Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія
  • Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія
  • Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія
  • Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія

Ліга С

  • Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія
  • Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія
  • Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово
  • Кошик 4: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Гібралтар, Фарери

Ліга D

  • Кошик 1: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Ліхтенштейн, Мальта
  • Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра

Календар матчів

  • 1-й тур: 2-4 червня 2022
  • 2-й тур: 5-8 червня 2022
  • 3-й тур: 9-11 червня 2022
  • 4-й тур: 12-14 червня 2022
  • 5-й тур: 22-24 вересня 2022
  • 6-й тур: 25-27 вересня 2022

Фінальний раунд Ліги націй: 14-18 червня 2023.

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