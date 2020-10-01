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Шевченко вызвал в сборную Украину вундеркинда из "Динамо"

1 октября, 18:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Защитник столичного клуба получил дебютный вызов в национальную команду

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко добавил в состав игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам с командами Франции, Германии и Испании, центрального защитника киевского "Динамо" Илью Забарного, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

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Для 18-летнего защитника, который ранее восемь раз защищал цвета Украины в рядах юношеской (U-17) и молодежной команд, это дебютный вызов в главную сборную.

Вчера Шевченко довызвал в сборную Украины полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова. Он заменит в команде Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Франции. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций на "Олимпийском" примет Германию, а 13-го в четвертом туре там же сыграет с Испанией.

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Сборная Украины Лига наций Илья Забарный

Источник: Сегодня|Спорт

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