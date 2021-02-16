Пять часов длилось заседание по апелляции Украины на техническое поражение

Решение по делу будет объявлено позже

Сегодня Спортивный арбитражный суд Лозанны рассмотрел апелляцию УАФ на техническое поражение сборной Украины в несостоявшемся матче против Швейцарии в Лиги наций, который должен был состояться 17 ноября.

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Судьи выслушали доводы всех трех сторон – украинской, швейцарской, а также УЕФА. Заседание продолжалось более пяти часов, сообщается на официальном сайте УАФ. Однако решение по делу будет объявлено позже, ориентировочно, через три недели.

Напомним, этот поединок должен был пройти 17 ноября. Но санитарный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов на коронавирус, что сделало проведение матча невозможным.

Позже УЕФА засчитал Украине техническое поражение 0:3 за то, что "сине-желтые" не предусмотрели необходимость полной замены команды. Это означает вылет команды Андрея Шевченко из элитного дивизиона Лиги наций.

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Однако Украинская ассоциация футбола оспаривает вердикт УЕФА. Павелко уверяет, что шансы Украины выиграть дело – высоки.

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