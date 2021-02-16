Судный день по матчу Украины со Швейцарией. Источник – о том, что сегодня объявят

Ожидается, что 16 февраля вердикта Лозанны еще не будет, а озвучат его через несколько недель

Во вторник, 16 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассматривает дело по несостоявшемуся матчу Лиги наций Швейцария – Украина. Однако решения органов правосудия мы сегодня, скорее всего, еще не узнаем.

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Как сообщает журналист Игорь Цыганык, во вторник проходит только слушание сторон, в котором Украину, помимо юристов, представляют глава УАФ Андрей Павелко и главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко. Окончательный же вердикт озвучат через несколько недель – около трех.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

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Напомним, этот поединок должен был пройти 17 ноября. Но санитарный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов на коронавирус, что сделало проведение матча невозможным.

Позже УЕФА засчитал Украине техническое поражение 0:3 за то, что "сине-желтые" не предусмотрели необходимость полной замены команды. Это означает вылет команды Андрея Шевченко из элитного дивизиона Лиги наций.

Однако Украинская ассоциация футбола оспаривает вердикт УЕФА. Павелко уверяет, что шансы Украины выиграть дело – высоки.

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