Фонсека в пролете! Тоттенхэм взял на работу другого тренера

Лондонский клуб объявил о назначении главным тренером бывшего наставника "волков" Нуну Эшпириту Санту. Контракт рассчитан на два года

Нуну Эшпириту Санту возглавил Тоттенхэм / Фото: Getty Images

Лондонский Тоттенхэм объявил о назначении нового главного тренера. Им стал не португальский специалист Паулу Фонсека, о чем сообщалось ранее – "шпоры" возглавил его соотечественник Нуну Эшпириту Санту.

Соглашение с тренером рассчитано до 2023 года сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне Тоттенхэм тренировал Жозе Моуринью, но после неудовлетворительных результатов он был уволен, а команду временно возглавил Райан Мэйсон. В новом сезоне лондонцы выступят в Лиге Конференций.

Бывший клуб Санту Вулверхэмптон финишировал в прошлом розыгрыше Премьер-лиги на 13-м месте. Работа португальского тренера ознаменовалась тем, что он привел в команду много своих соотечественников.

Кстати, ранее бывший наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что Англия обыграет Украину в четвертьфинале Евро-2020.