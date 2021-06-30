2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
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Евро-2020

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Англия готова к Украине! Моуринью заявил, что британцы выйдут в финал Евро

Елена Павлова Елена Павлова
30 июня, 21:28
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Португальский тренер Жозе Моуринью уверен, что при нормальных обстоятельствах команда Гарета Саутгейта должна проходить ближайших соперников на чемпионате Европы-2020
Жозе Моуринью считает, что сборная Англии готова ко всему на Евро
Жозе Моуринью считает, что сборная Англии готова ко всему на Евро / Фото: Reuters

Новый главный тренер Ромы Жозе Моуринью, который много лет работал в Премьер-лиге, рассказал о перспективах сборной Англии на Евро-2020 после победы на Германией (2:0). В четвертьфинале "Три льва" встретятся с Украиной, которая в жестком поединке прошла Швецию (2:1).

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"При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встрется в следующих раундах. Но нужно уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала футбол в последние десять минут матча со Швейцарией", – цитирует Особенного Talksport

Сборная Германии против Англии
Сборная Германии против Англии / Фото: Reuters

"Я всегда говорю: я не хочу, чтобы я и моя команда оказывались в аду в плохие моменты, но и в хорошие моменты я не хочу оказаться на небесах. Поэтому я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре. Но, на мой взгляд, Англия готова ко всему. Я буду очень разочарован, если мы не выйдем в финал, потому что мы должны"

"Тоттенхэм" – "Челси"
"Тоттенхэм" – "Челси" / Фото: Reuters

В 1/4 финала Украина сыграет 3 июля в Риме со сборной Англии, которая отправила домой Германию – 2:0.

Однако бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий киевского Динамо уже прошел обследование в Украине – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

Мы также рассказывали, как за Украину болели польские комментаторы.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 3 июля
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