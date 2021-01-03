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Двое украинских футболистов вошли в ТОП-50 молодых талантов Европы

3 января, 12:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник "Динамо" Забарный и вратарь "Шахтера" Трубин поразили своей игрой осенью

Официальный сайт УЕФА составил список из 50 талантливых футболистов, которые приятно удивили своей игрок в 2020 году и за которыми следует следить в 2021-м. В нее включили и двух украинцев: вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина и защитника "Динамо" Илью Забарного. Недавно Трубин вошел в сборную открытий Лиги чемпионов.

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О 19-летнем "горняке" пишут:

"Высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в "основе" на пять матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил".

А в тексте о 18-летнем киевлянине отмечают:

"Центральный защитник дебютировал за "Динамо" в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций".

Моложе всех в ТОП-50 – 16-летний немец с камерунскими корнями Юссуфа Мукоко. Форвард дортмундской "Боруссии" – самый юный дебютант в истории Лиги чемпионов, самый юный игрок и автор гола в истории чемпионатов Германии.

Ранее Забарный стал вторым самым молодым дебютантом сборной Украины.

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Смотрите, как Трубин оставил свои ворота "сухими" в матче с "Реалом" в Лиге чемпионов:

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талант футбол УЕФА Анатолий Трубин Илья Забарный
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