Украинец громко ворвался в Лигу чемпионов: 19-летний вратарь в сборной открытий-2020

Трубин вошел в топ-11 футболистов, которые дебютировали в турнире в 2020 году

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин попал в сборную открытий Лиги чемпионов-2020. 19-летний голкипер вошел в топ-11 футболистов до 24 лет, которые дебютировали в турнире в этом календарном году или сделали существенный прорыв. Ранее мы писали, что игрок "Шахтера" попал в сборную мира.

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Редакция сайта УЕФА отметила, что Трубин вышел в основе в пяти из шести матчей "горняков" на групповом этапе. И три поединка молодой вратарь отстоял на ноль – дважды против "Интера" и один раз – против мадридского "Реала".

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Компанию Анатолию составили защитники Кристиан Ромеро ("Аталанта", 22 года), Зайду Сануси ("Порту", 23), Жуль Кунде ("Севилья", 22), Альфонсо Дэвис ("Бавария", 20), полузащитники Педри ("Барселона", 18), Джуд Беллингэм ("Боруссия" Д, 17), Джованни Рейна ("Боруссия" Д, 18), Доминик Собослаи ("Зальцбург", 20), нападающие Диогу Жота ("Ливерпуль", 24), Маркус Тюрам ("Боруссия" М, 23).

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Также болельщики "Шахтера" назвали Трубина лучшим игроком 2020 года в составе донецкой команды. Вратарь обошел 20-летнего бразильского полузащитника Тете, который занял второе место. А третьим в голосовании оказался израильский нападающий Манор Соломон.

Ранее Трубин рассказал, как в игре с "Реалом" получал наслаждение.

Смотрите, как Трубин спас в матче с "Интером"

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