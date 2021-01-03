Двоє українських футболістів увійшли до ТОП-50 молодих талантів Європи

Офіційний сайт УЄФА склав список з 50 талановитих футболістів, які приємно здивували своєю грою в 2020 році і за якими слід стежити в 2021-му. У неї включили і двох українців: воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна та захисника "Динамо" Іллю Забарного. Нещодавно Трубін увійшов до збірної відкриттів Ліги чемпіонів.

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Про 19-річного "гірника" пишуть:

"Високий воротар з чудовою реакцією. Вийшов в "основі" на п'ять матчів "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів і в трьох з них не пропустив".

А в тексті про 18-річного киянина відзначають:

"Центральний захисник дебютував за "Динамо" у вересні. Від дзвінка до дзвінка провів усі дев'ять матчів у Лізі чемпіонів (включаючи кваліфікацію). Взяв участь у трьох осінніх зустрічах збірної України в Лізі націй".

Молодший за всіх у ТОП-50 – 16-річний німець з камерунськими корінням Юссуфа Мукоко. Форвард дортмундської "Боруссії" – наймолодший дебютант в історії Ліги чемпіонів, наймолодший гравець і автор гола в історії чемпіонатів Німеччини.

Раніше Забарний став другим наймолодшим дебютантом збірної України.

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Дивіться, як Трубін залишив свої ворота "сухими" в матчі з "Реалом" у Лізі чемпіонів:

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