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Блохину вручили орден от Зеленского

22 декабря, 15:58

Олег Люлька Олег Люлька

Бывший футболист и тренер "Динамо" получил награду в Доме футбола

Олег Блохин получил орден князя Ярослава Мудрого II степени. Награду 68-летнему обладателю "Золотого мяча"-1975 в Доме футбола в Киеве от имени президента Украины Владимира Зеленского вручил министр спорта Вадим Гутцайт.

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"Для любого человека это честь – получить государственную награду. Это престижно. Спасибо большое за внимание", – цитирует Олега Блохина YouTube-канал УАФ

Гутцайт, Блохин и Павелко

Гутцайт, Блохин и Павелко / Фото: УАФ

"Ты проиграл какое-то время, заработал деньги... Но тот "Золотой мяч" останется на века. Вот это самое ценное", – оглядываясь на свою карьеру в футболе, добавил Блохин, который сейчас является сопредседателем совета стратегического развития профессионального футбола УАФ

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Последним местом тренерской работы Олега Блохина было киевское "Динамо", откуда он был уволен весной 2014 года. Напомним, что после летнего назначения Мирчи Луческу наставником киевлян Блохин заявил, что больше не будет болеть за "Динамо".

В ответ президент "Динамо" Игорь Суркис назвал Олега Блохина предателем, заявив: "Он бросил сборную, коммунистическую партию".

Видео появления Блохина в Баку на финале Лиги Европы-2019

Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

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