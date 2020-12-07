Олег Блохин: "Франция – просто вывеска. С ней можно играть"

В понедельник вечером прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Украины получила четырех соперников из разных корзин и в следующем году сыграет восемь официальных матчей.

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Свои мысли по поводу жребия сайту 1927.kiev.ua высказал экс-наставник "сине-желтых" Олег Блохин:

"Результат жеребьевки можно считать нормальным, хотя могло быть и лучше. Фавориты в группе – Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ней, наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцоговины особых сюрпризов не ожидаю. Играть с Казахстаном тяжело из-за перелета. Когда мы играли с датчанами [в отборе на ЧМ-2006], практически на следующие сутки летели в Казахстан играть. Главное, чтобы и в этот раз ситуация не повторилась и команда смогла восстановиться перед длительным перелетом".

Также Блохин излучает оптимизм по поводу встреч с чемпионами мира:

"С французами у нас не играла половина основной команды. Это только вывеска "Франция". Да, это хорошие игроки, но играть с ними можно".

Не мог специалист промолчать и по поводу решения УЕФА о техническом поражении от Швейцарии:

"Это неверное решение. Нашей сборной даже не дали 48 часов, чтобы выставить другую команду. Считаю, что этот матч нужно переиграть на нейтральном поле и решать судьбу противостояние только на футбольном поле. Конечно, если и в Лозанне примут идентичное решение, его уже не оспоришь. Некрасиво, но ничего не сделать".

Также Андрей Шевченко высказался о жеребьевке чемпионата мира-2022.

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Смотрите, как Франция разгромила Украину в товарищеском матче:

Все подробности в спецтеме Отбор на ЧМ-2022

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