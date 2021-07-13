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Почему Доннарумма не праздновал победу Италии: удивительное признание героя Евро

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 10:11
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Лицо итальянского вратаря абсолютно не излучало радости в то время, когда партнеры по сборной Италии запрыгивали на него от счастья – голкипер все объяснил
Италия чемпион Европы, а Доннарумма не ликует
Италия чемпион Европы, а Доннарумма не ликует / Фото: Reuters

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу после последнего отбитого пенальти в финальном матче Евро-2020 со сборной Англии.

"Я не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли", – приводит слова Доннаруммы Twitter GuillaumeMP

Напомним, в серии пенальти Доннарумма отбил удары Джейдона Санчо и Букайо Сака, а еще один англичанин Маркус Рашфорд пробил в штангу.

Именно Доннарумму признали лучшим игроком Евро-2020.

Интересно, что 22-летний вратарь на чемпионате Европы провел на поле 719 минут – больше всех участников турнира. На групповом этапе он не пропустил ни одного мяча, а затем позволял забивать в свои ворота по одному мячу в каждом матче плей-офф. При этом на пути в финал Джанлуиджи парировал пенальти в победной "лотерее" с испанцами.

Читайте также: Как Италия выиграла серию пенальти на Евро дважды? Ответ есть у звезды Барселоны

Сейчас Доннарумма – официально безработный. Его контракт с Миланом закончился, а итальянский гранд почему-то не нашел возможности удержать вратаря. Ожидается, что в ближайшие дни Джанлуиджи подпишет контракт с французским ПСЖ.

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F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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И
Г
О
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Нидерланды
3
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9
2
Австрия
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6
3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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0
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Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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