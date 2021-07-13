Почему Доннарумма не праздновал победу Италии: удивительное признание героя Евро

Лицо итальянского вратаря абсолютно не излучало радости в то время, когда партнеры по сборной Италии запрыгивали на него от счастья – голкипер все объяснил

Италия чемпион Европы, а Доннарумма не ликует / Фото: Reuters

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу после последнего отбитого пенальти в финальном матче Евро-2020 со сборной Англии.

"Я не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли", – приводит слова Доннаруммы Twitter GuillaumeMP

Напомним, в серии пенальти Доннарумма отбил удары Джейдона Санчо и Букайо Сака, а еще один англичанин Маркус Рашфорд пробил в штангу.

Именно Доннарумму признали лучшим игроком Евро-2020.

Интересно, что 22-летний вратарь на чемпионате Европы провел на поле 719 минут – больше всех участников турнира. На групповом этапе он не пропустил ни одного мяча, а затем позволял забивать в свои ворота по одному мячу в каждом матче плей-офф. При этом на пути в финал Джанлуиджи парировал пенальти в победной "лотерее" с испанцами.

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Сейчас Доннарумма – официально безработный. Его контракт с Миланом закончился, а итальянский гранд почему-то не нашел возможности удержать вратаря. Ожидается, что в ближайшие дни Джанлуиджи подпишет контракт с французским ПСЖ.