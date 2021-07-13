Петиция о переигровке финала Евро-2020 собирает голоса сумасшедшими темпами

Английские болельщики уверены, что финальный поединок мог бы сложиться по-другому, если бы арбитр удалил Джорджо Кьеллини за фол против Букайо Сака

Болельщики недовольны, что арбитр не удалил Кьеллини / Фото: Reuters

Британские болельщики создали петицию с требованием переиграть финал Евро-2020. Напомним, сборная Англии проиграла команде Италии в серии пенальти.

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Фанаты считают, что поединок мог бы завершиться иначе, если бы главный арбитр встречи Бьорн Кейперс показал итальянскому защитнику Джорджо Кьеллини красную карточку за откровенный фол против Букайо Сака на последних минутах основного времени.

За короткое время петиция о переигровке финала Евро-2020 собрала 87 тысяч подписей и их количество постоянно растет. Для рассмотрения петиции нужно собрать 150 тысяч подписей.

Ранее мы писали, что итальянские футболисты поглумились над английской песней после победы на Евро-2020. Защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Жоржиньо слишком долго слушали басни о том, что футбол возвращается домой и эмоционально высказались об этом.