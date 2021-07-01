2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Борщ Украине в помощь! Известен судья матча с Англией, имеющий зуб на британцев

Елена Павлова Елена Павлова
1 июля, 14:15
Копировать ссылку
Матч 1/4 финала Евро-2020 между украинцами и англичанами рассудит немецкий арбитр Феликс Брых, который уже работал на поединке команды Шевченко на групповом этапе
Феликс Брых показал желтую карточку Сидорчуку в матче Украины и Нидерландов
Феликс Брых показал желтую карточку Сидорчуку в матче Украины и Нидерландов / Фото: Reuters

Немецкий арбитр Феликс Брых возглавит судейскую бригаду на матче 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия. Встреча "сине-желтых" с британцами состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико". Напомним, что сборная Украины прилетела из Глазго в Рим.

На линиях 45-летнему Брыху будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра исполнит Карлос дель Серро Гранде. Арбитр системы VAR – Марко Фритц. Некоторые болельщики рассчитывают, что немцы будут лояльнее к Украине, поскольку в 1/8 финала Англия как раз выбила сборную Германии – 2:1.

Читайте также: Шикарный отель сборной Украины в Риме: номера по 10 000, пиано-бар и вид на собор Святого Петра

Напомним, что бригада Брых-Борщ-Лупп уже работала на матче сборной Украины на чемпионате Европы-2020. В 1-м туре группового этапа она судила поединок против Нидерландов (2:3).

Феликс Брых
Феликс Брых / Фото: AFP

Брых родился в Мюнхене, женат, работал в банке адвокатом. Имеет докторскую степень – защитил диссертацию на тему "Cтимулирование профессионального спорта городскими властями". В Бундеслиге с 2004 года. Арбитр ФИФА с 2007 года и входит в категорию УЕФА "Элит".

Напомним, что бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий Динамо уже прошел обследование в Киеве – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

Ранее Усик запугал Англию перед матчем с Украиной на Евро-2020.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять