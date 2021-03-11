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Вставили в ногу шуруп и замотали: Цитаишвили перенес операцию

11 марта, 16:51

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник "Ворсклы" показал фото пострадавшей ноги

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за полтавскую "Ворсклу", перенес операцию. 20-летний футболист показал забинтованную левую ногу. Предварительно чемпион мира-2019 среди молодежи выбыл на два месяца, но в этом сезоне уже может не выйти на поле.

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20-летний вингер Цитаишвили получил повреждение в субботнем матче с "Мариуполем", выигранном "Ворсклой" 1:0. Георгий вышел на замену на 67-й минуте, но уже спустя 17 минут сам был заменен. Считается, что причиной тому послужил жесткий подкат Вячеслава Танковского, за который игрок "Мариуполя" получил вторую желтую карточку и оставил азовский клуб вдевятером.

Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

"Услышал хруст голеностопа. Но я хочу сказать, что это не тот момент столкновения с Танковским, о котором все думают. Это было уже в конце матча, за две минуты до замены я почувствовал боль и не смог наступать на ногу. Точно не могу сказать по восстановлению. Как я понял, нужно вставить шуруп, чтобы держал кость", – рассказывал Георгий до операции ТК "Футбол"

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Ранее мы писали, что украинский чемпион мира перенес операцию на лице: "Должны крюком поправить".

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травма операция Ворскла Полтава Георгий Цитаишвили
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