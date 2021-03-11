Вставили в ногу шуруп і замотали: Цітаішвілі переніс операцію

Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі, який на правах оренди виступає за полтавську "Ворсклу", переніс операцію. 20-річний футболіст показав забинтовану ліву ногу. Попередньо чемпіон світу-2019 серед молоді вибув на два місяці, але в цьому сезоні вже може не вийти на поле.

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20-річний вінгер Цітаішвілі отримав пошкодження в суботньому матчі з "Маріуполем", виграному "Ворсклою" 1:0. Георгій вийшов на заміну на 67-й хвилині, але вже через 17 хвилин сам був замінений. Вважається, що причиною тому послужив жорсткий підкат В'ячеслава Танковського, за який гравець "Маріуполя" отримав другу жовту картку і залишив азовський клуб удев'ятьох.

Георгій Цітаішвілі / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

"Почув хрест голеностопа. Але я хочу сказати, що це не той момент зіткнення з Танковським, про який всі думають. Це було вже в кінці матчу, за дві хвилини до заміни я відчув біль і не зміг наступати на ногу. Точно не можу сказати по відновленню. Як я зрозумів, потрібно вставити шуруп, щоб тримав кістку", – розповідав Георгій до операції ТК "Футбол"

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Раніше ми писали, що український чемпіон світу переніс операцію на обличчі: "Повинні гаком поправити".

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