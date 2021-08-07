Днепр-1 – Мариуполь: видео голов и обзор матча УПЛ

Подопечные Игора Йовичевича сумели добыть вторую победу в чемпионате Украины и выйти на первое место
Мариуполь уступил в гостях Днепру-1 / Фото: официальный сайт УПЛ
Последним матчем субботы в УПЛ была встреча Днепра-1 и Мариуполя. Команда Игора Йовичевича сумела триумфовать на "Днепр-Арене", забив два гола в первом тайме.
Счет на 14-ой минуте открыл Артем Довбик, который добил мяч после удара Чуже в штангу. А уже на 30-ой минуте Назаренко помог Днепру-1 развить успех. Александр мастерски пробил с угла штрафной в дальний угол ворот Кудрика.
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Во втором тайме подопечные Маркевича отквитали один гол. Вьюнник успешно замкнул прострел от Мампасси. Однако добиться большего гостям не позволило удаление Драмбаева. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча в Днепре:
14 минута. Гол Артема Довбика.
30 минута. Гол Александра Назаренко.
В тренде
77 минута. Гол Богдана Вьюнника.
82 минута. Удаление Александра Драмбаева.
ОБЗОР МАТЧА
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