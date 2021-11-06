Динамо – Ворскла: во сколько и где смотреть центральный матч УПЛ

6 ноября в Киеве сыграют лидер чемпионата и четвертая команда Премьер-лиги. Список трансляций матча Динамо – Ворскла

Динамо Киев vs Ворскла Полтава / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 6 ноября, в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся киевское Динамо и полтавская Ворскла.

Когда начало. Матч чемпионата Украины на стадионе НСК "Олимпийский" начнется в 17:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Динамо – Ворскла идет на нашем сайте.

Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на канале "2+2"

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор считают безоговорочным фаворитом киевский клуб: коэффициент на победу Динамо – 1.32, на ничью – 5.30, на победу Ворсклы – 9.30.

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Вероятность исхода встречи такая: победа Ворсклы – 11%, ничья – 19%, победа Динамо – 70%.

Напомним, что в предыдущем туре "бело-синие" не без трудностей одержали победу над Мариуполем со счетом 3:2. Героем поединка стал Сергей Сидорчук, сделавший дубль в матче.

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А полтавчане неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером – одесским Черноморцем (0:0).

В турнирной таблице команда Луческу занимает первое место с 35-ю набранными очками. А Ворскла расположилась на четвертой строчке, в ее активе 25 баллов.