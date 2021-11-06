5 ноября 19:30
Александрия 2
Металлист 1925 0
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
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Динамо – Ворскла: во сколько и где смотреть центральный матч УПЛ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
6 ноября, 12:44
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6 ноября в Киеве сыграют лидер чемпионата и четвертая команда Премьер-лиги. Список трансляций матча Динамо – Ворскла
Динамо Киев vs Ворскла Полтава
Динамо Киев vs Ворскла Полтава / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 6 ноября, в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся киевское Динамо и полтавская Ворскла.

Когда начало. Матч чемпионата Украины на стадионе НСК "Олимпийский" начнется в 17:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Динамо – Ворскла идет на нашем сайте.

Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на канале "2+2"

Динамо – Ворскла
смотрите на olltv
Смотреть

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор считают безоговорочным фаворитом киевский клуб: коэффициент на победу Динамо – 1.32, на ничью – 5.30, на победу Ворсклы – 9.30.

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Вероятность исхода встречи такая: победа Ворсклы – 11%, ничья – 19%, победа Динамо – 70%.

Напомним, что в предыдущем туре "бело-синие" не без трудностей одержали победу над Мариуполем со счетом 3:2. Героем поединка стал Сергей Сидорчук, сделавший дубль в матче.

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А полтавчане неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером – одесским Черноморцем (0:0).

В турнирной таблице команда Луческу занимает первое место с 35-ю набранными очками. А Ворскла расположилась на четвертой строчке, в ее активе 25 баллов.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
13
11
2
0
34
5
29
35
Забитые 34
Пропущеные 5
Разница 29
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
13
10
2
1
35
7
28
32
Забитые 35
Пропущеные 7
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
Заря Заря Зар
13
8
2
3
30
16
14
26
Забитые 30
Пропущеные 16
Разница 14
Результаты последних матчей: В В П В В
4
Ворскла Ворскла Вор
13
7
4
2
21
10
11
25
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: Н П В В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
13
8
1
4
20
14
6
25
Забитые 20
Пропущеные 14
Разница 6
Результаты последних матчей: В П В В П
6
Александрия Александрия Але
14
6
5
3
14
10
4
23
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В В Н П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забитые 16
Пропущеные 22
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забитые 15
Пропущеные 21
Разница -6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н Н В П П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забитые 7
Пропущеные 18
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П В П
12
Львов Львов Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забитые 9
Пропущеные 20
Разница -11
Результаты последних матчей: В Н П П В
13
Ингулец Ингулец Инг
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П П Н П
14
Минай Минай Мин
12
1
5
6
8
18
-10
8
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
15
Черноморец Черноморец Чер
13
1
5
7
12
26
-14
8
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
Результаты последних матчей: Н Н П П Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
13
1
1
11
15
32
-17
4
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П

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И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
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