Динамо – Ворскла: о котрій і де дивитись центральний матч УПЛ

6 листопада у Києві зіграють лідер чемпіонату та четверта команда Прем'єр-ліги. Список трансляцій матчу Динамо – Ворскла
Динамо Київ vs Ворскла Полтава / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
У суботу, 6 листопада, у центральному матчі 14-го туру чемпіонату України зустрінуться київське Динамо та полтавська Ворскла.
Коли початок. Матч чемпіонату України на стадіоні НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00.
Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворсклайде на нашому сайті.
Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі "2+2"
Хто переможець. Аналітики букмекерських контор вважають беззаперечним фаворитом київський клуб: коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.32, на нічию – 5.30, на перемогу Ворскли – 9.30.
Імовірність результату зустрічі така: перемога Ворскли – 11%, нічия – 19%, перемога Динамо – 70%.
Нагадаємо, що у попередньому турі "біло-сині" не без труднощів здобули перемогу над Маріуполем з рахунком 3:2. Героєм поєдинку став Сергій Сидорчук, який зробив дубль у матчі.
А полтавці несподівано втратили очки у матчі з аутсайдером – одеським Чорноморцем (0:0).
У турнірній таблиці команда Луческу посідає перше місце з 35-ма набраними очками. А Ворскла розташувалася на четвертій сходинці, в її активі 25 балів.
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13
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2
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34
5
29
35
Забиті
34
Пропущені
5
Різниця
29
Результати останніх матчів:
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35
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Результати останніх матчів:
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14
6
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14
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4
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4
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12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
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В
Н
П
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14
6
1
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16
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16
Пропущені
22
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
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В
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5
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15
Пропущені
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Забиті
10
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14
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Результати останніх матчів:
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Забиті
7
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18
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10
Забиті
9
Пропущені
20
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-11
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Результати останніх матчів:
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18
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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26
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Результати останніх матчів:
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15
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4
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15
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32
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Результати останніх матчів:
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