5 листопада 19:30
Олександрія 2
Металіст 1925 0
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСіті: онлайн Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Динамо – Ворскла: о котрій і де дивитись центральний матч УПЛ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 листопада, 12:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
6 листопада у Києві зіграють лідер чемпіонату та четверта команда Прем'єр-ліги. Список трансляцій матчу Динамо – Ворскла
Динамо Київ vs Ворскла Полтава
Динамо Київ vs Ворскла Полтава / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У суботу, 6 листопада, у центральному матчі 14-го туру чемпіонату України зустрінуться київське Динамо та полтавська Ворскла.

Коли початок. Матч чемпіонату України на стадіоні НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00.

Реклама

Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворсклайде на нашому сайті.

Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі "2+2"

Динамо – Ворскла
дивiться на olltv
Дивитися

Хто переможець. Аналітики букмекерських контор вважають беззаперечним фаворитом київський клуб: коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.32, на нічию – 5.30, на перемогу Ворскли – 9.30.

Реклама

Імовірність результату зустрічі така: перемога Ворскли – 11%, нічия – 19%, перемога Динамо – 70%.

Нагадаємо, що у попередньому турі "біло-сині" не без труднощів здобули перемогу над Маріуполем з рахунком 3:2. Героєм поєдинку став Сергій Сидорчук, який зробив дубль у матчі.

Реклама

А полтавці несподівано втратили очки у матчі з аутсайдером – одеським Чорноморцем (0:0).

У турнірній таблиці команда Луческу посідає перше місце з 35-ма набраними очками. А Ворскла розташувалася на четвертій сходинці, в її активі 25 балів.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
13
11
2
0
34
5
29
35
Забиті 34
Пропущені 5
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
Шахтар Шахтар Шах
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
Зоря Зоря Зор
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті 30
Пропущені 16
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В П В В
4
Ворскла Ворскла Вор
13
7
4
2
21
10
11
25
Забиті 21
Пропущені 10
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н П В В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
13
8
1
4
20
14
6
25
Забиті 20
Пропущені 14
Різниця 6
Результати останніх матчів: В П В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті 14
Пропущені 10
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н Н В П П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті 7
Пропущені 18
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В П
12
Львів Львів Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті 9
Пропущені 20
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н П П В
13
Інгулець Інгулець Інг
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П П Н П
14
Минай Минай Мин
12
1
5
6
8
18
-10
8
Забиті 8
Пропущені 18
Різниця -10
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
13
1
5
7
12
26
-14
8
Забиті 12
Пропущені 26
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н Н П П Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
13
1
1
11
15
32
-17
4
Забиті 15
Пропущені 32
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П П П П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

17:00

Ворскла

1.38

5.10

7.50

Колос

Завтра

17:00

Шахтар

11.5

5.60

1.27
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
2:0
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти