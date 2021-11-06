Динамо – Ворскла: о котрій і де дивитись центральний матч УПЛ

6 листопада у Києві зіграють лідер чемпіонату та четверта команда Прем'єр-ліги. Список трансляцій матчу Динамо – Ворскла

Динамо Київ vs Ворскла Полтава / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У суботу, 6 листопада, у центральному матчі 14-го туру чемпіонату України зустрінуться київське Динамо та полтавська Ворскла.

Коли початок. Матч чемпіонату України на стадіоні НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворсклайде на нашому сайті.

Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі "2+2"

Хто переможець. Аналітики букмекерських контор вважають беззаперечним фаворитом київський клуб: коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.32, на нічию – 5.30, на перемогу Ворскли – 9.30.

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Імовірність результату зустрічі така: перемога Ворскли – 11%, нічия – 19%, перемога Динамо – 70%.

Нагадаємо, що у попередньому турі "біло-сині" не без труднощів здобули перемогу над Маріуполем з рахунком 3:2. Героєм поєдинку став Сергій Сидорчук, який зробив дубль у матчі.

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А полтавці несподівано втратили очки у матчі з аутсайдером – одеським Чорноморцем (0:0).

У турнірній таблиці команда Луческу посідає перше місце з 35-ма набраними очками. А Ворскла розташувалася на четвертій сходинці, в її активі 25 балів.