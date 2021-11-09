Так Фьюри или Джошуа? Усик заинтриговал ответом о бое с Цыганским королем

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Украинский боксер признался, что пока не изучал сильные и слабые стороны своего возможного соперника, при этом отдал должное мастерству британского чемпиона по версии WBC.

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"Где и как смотрел бой Фьюри – Уайлдер? Когда шел бой Фьюри – Уайлдер, я находился в Грузии и смотрел трансляцию онлайн с телефона, но масштаб все равно ощущался. Это был очень сильный бой.

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

Моя встреча с Фьюри и его слабые стороны? Все может быть. Мы виделись с Фьюри, но ни разу не общались с ним тет-а-тет. Если честно, я не искал слабые места – это мы будем определять вместе с тренером. Мой подход такой, что нужно думать в первую очередь о себе и своей подготовке", – сказал Усик в интервью Фокус.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Интересно, что мнение Александра Усика расходится с его промоутером Александром Красюком, который высмеял бой Фьюри – Уайлдер, назвав его махачем.

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Ранее мы рассказывали, что промоутер Василия Ломаченко и Тайсона Фьюри не оставляет попыток убедить Джошуа отступиться от мгновенного реванша с Усиком. Все ради битвы украинца с Тайсоном Фьюри уже весной.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Отметим, что бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся в марте-апреле 2022 года.

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Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

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