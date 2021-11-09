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Так Ф'юрі чи Джошуа? Усик заінтригував відповіддю про бій з Циганським королем

Сергій Шаховець
9 листопада, 18:53
Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO Олександр Усик не проти провести об'єднавчий бій із Тайсоном Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Український боксер зізнався, що поки не вивчав сильні і слабкі сторони свого можливого суперника, при цьому віддав належне майстерності британського чемпіона за версією WBC.

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Де і як дивився бій Ф'юрі – Вайлдер? Коли йшов бій Ф'юрі – Вайлдер, я перебував у Грузії і дивився трансляцію онлайн з телефону, але масштаб все одно відчувався. Це був дуже сильний бій.

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

Моя зустріч з Ф'юрі та його слабкі сторони? Все може бути.

Ми бачилися з Ф'юрі, але жодного разу не спілкувалися з ним тет-а-тет. Якщо чесно, я не шукав слабких місць – це ми визначатимемо разом із тренером.

Мій підхід такий, що потрібно думати насамперед про себе та свою підготовку", – сказав Усик в інтерв'ю Фокус.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Цікаво, що думка Олександра Усика розходиться з його промоутером Олександром Красюком, який висміяв бій Ф'юрі – Вайлдер, назвавши його махачем.

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Раніше ми розповідали, що промоутер Василя Ломаченка та Тайсона Ф'юрі не залишає спроб переконати Джошуа відступитися від миттєвого реваншу з Усиком. Все заради битви українця з Тайсоном Ф'юрі вже навесні.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Відмітимо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися у березні-квітні 2022 року.

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Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон .

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