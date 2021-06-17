Расписание матчей Евро-2020 на 17 июня: ждем победы от Украины

Список трансляций всех матчей чемпионата Европы 17 июня. Сегодня пройдут три матча – собрали в один материал ссылки на онлайны, где смотреть и котировки букмекеров

Болельщики готовы ко второму матчу сборной Украины на Евро-2020 / Фото: REUTERS

В четверг, 17 июня, пройдут очередные матчи группового этапа Евро-2020. Сегодня второй матч на турнире проведет команда Андрея Шевченко. Также для нас будет важен результат поединка прямых конкурентов из группы C, которые выйдут на поле в 22:00.

Читайте также: Сборная Украины в три раза дороже македонцев. Почему Ярмоленко и Пандева не ценят

Расписание матчей Евро-2020 17 июня:

16:00 Украина – Северная Македония

Бухарест, Национальный стадион

Букмекеры: 1.73 – 3.70 – 5.60

Онлайн

Где смотреть

Стрим

19:00 Дания – Бельгия

Копенгаген, "Паркен Стэдиум"

Букмекеры: 4.35 – 3.25 – 2.04

Онлайн

Где смотреть

Реклама

22:00 Нидерланды – Австрия

Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Букмекеры: 1.62 – 4.25 – 5.60

Онлайн

Где смотреть