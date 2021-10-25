24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря 1
Колос 0
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
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Цыганский король в шоке! Усик променял Фьюри на бальные танцы

Сергей Шаховец
25 октября, 10:59
Встреча супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри откладывается. У чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте появились более важные дела

Усик выбрал бальные танцы вместо Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Александр Усик приехал в Хорватию на чемпионат мира по танцам поддержать свою дочь Елизавету, сообщает страница Usyk Sportswear в Facebook.

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И это в то время, когда его будет ждать в Белграде сам Цыганский король.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Усик и Тайсон Фьюри посетят чемпионат мира по боксу среди любителей, который пройдет в Сербии с 24 октября по 6 ноября.

Александр Усик VS Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Как мы видим, для украинского боксера семья превыше всего! Впрочем, до закрытия чемпионата в Сербии еще есть время, а значит шанс увидеть встречу лучших супертяжеловесов современности еще остается.

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Напомним, что сразу после победы над Энтони Джошуа, Александр Усик, в компании своей жены Екатерины и друзей, отлично провел время в Грузии.

Усик с женой в Грузии / Фото: Instagram

А по возвращении в Украину Усик побаловал себя очень дорогим подарком! Украинский чемпион купил себе шестиколесного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

Усик и его новое авто / Фото: Instagram

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