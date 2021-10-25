24 жовтня 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря 1
Колос 0
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
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Циганський король у шоці! Усик проміняв Ф'юрі на бальні танці

Сергій Шаховець
25 жовтня, 10:59
Зустріч боксерів Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі відкладається. У чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO у хевівейті з'явилися більш важливі справи

Усик вибрав бальні танці замість Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Олександр Усик приїхав до Хорватії на чемпіонат світу з танців підтримати свою доньку Єлизавету, повідомляє сторінка Usyk Sportswear у Facebook.

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І це в той час, коли його буде чекати в Белграді сам Циганський король.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Усик і Тайсон Фьюрі відвідають чемпіонат світу з боксу серед любителів, який пройде в Сербії з 24 жовтня по 6 листопада.

Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Як ми бачимо, для українського боксера сім'я понад усе! Втім, до закриття чемпіонату в Сербії ще є час, а значить шанс побачити зустріч найкращих боксерів сучасності ще залишається.

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Нагадаємо, що відразу після перемоги над Ентоні Джошуа, Олександр Усик, в компанії своєї дружини Катерини і друзів, відмінно провів час в Грузії.

Усик з дружиною в Грузії / Фото: Instagram

А після повернення в Україну Усик потішив себе дуже дорогим подарунком! Український чемпіон купив собі шестиколісний Гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може складати понад мільйон євро.

Усик і його нове авто / Фото: Instagram

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