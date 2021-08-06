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Олімпіада 2020 в Токіо

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Вони увійшли в історію: Горуна і ще три каратисти емоційно відсвяткували медалі Олімпіади

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
6 серпня, 19:07
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Призери Олімпійських ігор в Токіо не стримували своїх емоцій на п'єдесталі пошани
Радість медалістів Олімпійських ігор в Токіо
Радість медалістів Олімпійських ігор в Токіо / Фото: Reuters

На церемонії нагородження медалістів Олімпійських ігор, що виступали сьогодні в карате, був просто шквал емоцій! Вперше в історії Ігор були розіграні медалі в чоловічому карате.

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Італієць Луїджі Буса, який виграв золоту медаль просто стрибав від щастя. Свою нагороду він пробував на зуб, приміряв до ока і готовий був обійняти увесь світ!

На загальному фото спортсмени просто сяяли від радості.

Станіслав Горуна та Луїджі Буса, Олімпіада -2020
Станіслав Горуна та Луїджі Буса, Олімпіада -2020 / Фото: Reuters

В тренді

А українець Станіслав Горуна разом зі своїм другом і срібним призером Агаєвим з Азербайджану весь час були разом і несамовито раділи успіхам один одного. Хлопці точно на цьому не зупиняться, а зажадають продовження банкету!

Горуна і Агаєв раді успіхам один одного
Горуна і Агаєв раді успіхам один одного / Фото: Reuters

Радість медалістів Олімпійських ігор в Токіо
Радість медалістів Олімпійських ігор в Токіо / Фото: Reuters

Нагадаємо, що сьогодні бронзову нагороду в карате завоював український спортсмен зі Львова Станіслав Горуна. Він дійшов до півфіналу змагань, де поступився майбутньому олімпійському чемпіону Луїджі Буса.

Всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
36
26
17
79
2
flag США СШАUS
31
36
31
98
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
11
16
51
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
20
20
58
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
8
flag Німеччина НімеччинаDE
9
11
16
36
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
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