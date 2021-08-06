Вони увійшли в історію: Горуна і ще три каратисти емоційно відсвяткували медалі Олімпіади

На церемонії нагородження медалістів Олімпійських ігор, що виступали сьогодні в карате, був просто шквал емоцій! Вперше в історії Ігор були розіграні медалі в чоловічому карате.
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Італієць Луїджі Буса, який виграв золоту медаль просто стрибав від щастя. Свою нагороду він пробував на зуб, приміряв до ока і готовий був обійняти увесь світ!
На загальному фото спортсмени просто сяяли від радості.
А українець Станіслав Горуна разом зі своїм другом і срібним призером Агаєвим з Азербайджану весь час були разом і несамовито раділи успіхам один одного. Хлопці точно на цьому не зупиняться, а зажадають продовження банкету!
Нагадаємо, що сьогодні бронзову нагороду в карате завоював український спортсмен зі Львова Станіслав Горуна. Він дійшов до півфіналу змагань, де поступився майбутньому олімпійському чемпіону Луїджі Буса.
Всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.