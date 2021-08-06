І знову бронза: каратист Горуна залишився без фіналу Олімпіади-2020

Український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо. Українець боровся за вихід у фінал змагань, але в півфіналі поступився італійцю Луїджі Буса

Станіслав Горуна на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

На самому початку поєдинку Буса заробив бал, що змусило українця йти вперед. Горуна провів кілька небезпечних атак, але так і не зміг дістати суперника.

Італієць успішно захищався і навіть зумів збільшити рахунок до 3:0.

У фіналі Олімпіади-2020 його вже чекає суперник з Азербайджану Рафаель Агаєв, який в півфіналі з розгромним рахунком 6:0 здолав угорця Габора Харспатакі. Фінальна сутичка відбудеться сьогодні, початок – не раніше 15:50.

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