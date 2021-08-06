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Олімпіада 2020 в Токіо

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І знову бронза: каратист Горуна залишився без фіналу Олімпіади-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 серпня, 15:31
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Український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо. Українець боровся за вихід у фінал змагань, але в півфіналі поступився італійцю Луїджі Буса
Станіслав Горуна на Олімпіаді-2020
Станіслав Горуна на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

На самому початку поєдинку Буса заробив бал, що змусило українця йти вперед. Горуна провів кілька небезпечних атак, але так і не зміг дістати суперника.

Італієць успішно захищався і навіть зумів збільшити рахунок до 3:0.

У фіналі Олімпіади-2020 його вже чекає суперник з Азербайджану Рафаель Агаєв, який в півфіналі з розгромним рахунком 6:0 здолав угорця Габора Харспатакі. Фінальна сутичка відбудеться сьогодні, початок – не раніше 15:50.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

В тренді

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
35
26
17
78
2
flag США СШАUS
31
35
30
96
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
10
15
49
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
18
19
55
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
11
16
36
8
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
11
30
9
flag Італія ІталіяIT
8
10
18
36
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
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До закриття Олімпіади
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