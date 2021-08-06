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Олимпиада 2020 в Токио

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Они вошли в историю: Горуна и еще три каратиста эмоционально отпраздновали медали Олимпиады

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
6 августа, 19:07
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Призеры Олимпийских игр в Токио не сдерживали своих эмоций на пьедестале почета
Радость медалистов Олимпийских игр в Токио
Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters

На церемонии награждения медалистов Олимпийских игр, выступавших сегодня в карате, был просто шквал эмоций! Впервые в истории Игр были разыграны медали в мужском карате.

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Итальянец Луиджи Буса, выигравший золотую медаль просто прыгал от счастья. Свою награду он пробовал на зуб, примерял к глазу и готов был обнять весь мир!

На общем фото спортсмены просто сияли от радости.

Станислав Горуна и Луиджи Буса, Олимпиада-2020
Станислав Горуна и Луиджи Буса, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

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А украинец Станислав Горуна вместе со своим другом и серебряным призером Агаевым из Азербайджана все время были вместе и несказанно радовались успехам друг друга. Парни точно на этом не остановятся, а потребуют продолжения банкета!

Горуна и Агаев рады успехам друг друга
Горуна и Агаев рады успехам друг друга / Фото: Reuters

Радость медалистов Олимпийских игр в Токио
Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters

Напомним, что сегодня бронзовую награду в карате завоевал украинский спортсмен из Львова Станислав Горуна. Он дошел до полуфинала соревнований, где уступил будущему олимпийскому чемпиону Луиджи Буса.

Все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
36
26
17
79
2
flag США СШАUS
31
36
31
98
3
flag Япония ЯпонияJP
24
11
16
51
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
18
20
20
58
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Италия ИталияIT
10
10
18
38
8
flag Германия ГерманияDE
9
11
16
36
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flag Нидерланды НидерландыNL
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9
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