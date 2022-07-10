Росія отруює спорт! Одного з найкращих тенісистів РФ звинувачують у договірних матчах

Аслан Карацев та його грузинський колега Ніколоз Басілашвілі влипли у скандальну ситуацію. Гравців підозрюють у нечесній грі

Аслан Карацев та Ніколоз Басилашвілі звинувачуються в участі у договірних іграх

Російський спорт продовжує отруювати цивілізований світ своєю присутністю. Справа не лише у війні країни проти України, а й у інших скандалах.

Раніше РФ забанили на міжнародних змаганнях через систематичне вживання допінгу. Через це спортсмени з-за поребрика не могли брати участь у турнірах під прапором та гімном своєї країни.

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Тепер же російський спортсмен влип у скандал із договірними матчами. Йдеться про тенісиста Аслана Карацева, а також його колегу з виду спорту Ніколозу Басилашвілі з Грузії.

Як повідомляє ZDF, Карацева звинувачують в участі аж у п'яти договірних матчах Причина таких підозр – аномально великі ставки на ігри за його участю. Ті самі підозри падають і на грузина, проте джерело не уточнює кількість ігор.

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Одним із чинників, який пов'язує двох тенісистів, є спільний колишній тренер Єгор Яцик. Білоруси вважають організатором договірних матчів. До того ж французька поліція вже проводила його допит у 2020 році з приводу договірних ігор.

Зазначимо, що Басілашвілі є найкращим грузинським тенісистом на даний момент, посідаючи 26 місце в рейтингу АТР. У свою чергу, Карацев йде на 42 позиції, а серед росіян – четвертий.