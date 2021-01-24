У страшному ДПТ загинув відомий лижник, який проводив останній сезон в кар'єрі

Призер чемпіонатів світу вже збирався стати тренером, але розбився на трасі в Казахстані

Титулований казахстанський лижник Микола Чеботько загинув в ДТП. Про це повідомляє прес-служба НОК Казахстану. Аварія сталася в ніч на 24 січня недалеко від курорту Борове в Акмолинській області Казахстану. Спортсмену було 38 років. Раніше 22-річний чемпіон Європи із Запоріжжя помер при загадкових обставинах.

"Національний олімпійський комітет Республіки Казахстан висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Чеботько. Ми поділяємо разом з вами біль непоправної втрати. Ми всі запам'ятаємо його як талановитого лижника, справжнього олімпійця, прекрасну людину", – йдеться в повідомленні.

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Микола Чеботько/Фото olympic.kz

Чеботько дебютував в Кубку світу в грудні 2001 року, в 2012 році на етапі в Квебеку став співавтором історичної для Казахстану золотої медалі. Також Микола – бронзовий призер чемпіонату світу та багаторазовий переможець і медаліст Азіатських ігор. Після сезону-2020/21 Микола планував закінчити спортивну кар'єру і стати тренером.

Раніше ми писали, що молодий український баскетболіст помер після трагічного випадку.

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Також призер Олімпіади помер за кілька тижнів до народження дитини. Ріхард Аджей пішов з життя всього в 37 років.

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