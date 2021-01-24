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В жутком ДПТ погиб известный лыжник, который проводил последний сезон в карьере

24 января, 13:01

Елена Павлова Елена Павлова

Призер чемпионатов мира уже собирался стать тренером, но разбился на трассе в Казахстане

Титулованный казахстанский лыжник Николай Чеботько погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба НОК Казахстана. Авария произошло в ночь на 24 января недалеко от курорта Боровое в Акмолинской области Казахстана. Спортсмену было 38 лет. Ранее 22-летний чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах.

"Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека", — говорится в сообщении.

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Николай Чеботько/Фото olympic.kz

Николай Чеботько/Фото olympic.kz

Чеботько дебютировал в Кубке мира в декабре 2001 года, в 2012 году на этапе в Квебеке стал соавтором исторической для Казахстана золотой медали. Также Николай – бронзовый призер чемпионата мира и многократный победитель и медалист Азиатских игр. После сезона-2020/21 Николай планировал закончить спортивную карьеру и стать тренером.

Ранее мы писали, что молодой украинский баскетболист умер после трагического случая.

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Также призер Олимпиады умер за несколько недель до рождения ребенка. Рихард Аджей ушел из жизни всего в 37 лет.

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