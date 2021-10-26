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Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Ненудний гороскоп на сьогодні: Терези чекає важливе рішення, а Рибам плисти в повній гармонії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 жовтня, 07:43
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Астрологічний і спортивний прогноз на вівторок, 26 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 26 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 26 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Осінь "фарбує ніжним світлом" пейзажі навколо, "травичка зеленіє" на толях футбольних арен, "сонечко блищить" собі в височині. А ввечері запалять зірки.

Життя не завмирає. "За пєребріком" тенісний турнір АТР, у Франції проходить велосипедний чемпіонат світу на треку, Канзас-Сіті нині столиця світу автоспорту – сьогодні там гонки NASCAR. І ще дивимося матчі гандбольної Ліги Європи, і ще багато чого іншого.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні висока ймовірність посягання на ваше особисте життя. Але це марна спроба! Сонце, Меркурій і Марс разом в Діві, а це потужний захист!

Едуард Соболь, захисник бельгійського Брюгге і збірної України, теж Овен по зодіаку. А наша збірна в нинішньому відборі на ЧС-2022 не програла жодного матчу!

До того ж, зірки відкривають вам можливість змінити обстановку на краще. Наприклад, прибрати все зайве зі свого письмового столу.

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ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогоднішній день для вас буде щось на кшталт з ідилією, адже ви готові приділити максимум уваги коханій людині.

Можливі великі позитивні зміни на роботі – одне явно доповнить інше!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні напружений день на особистому фронті.

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Всі шорсткості спілкування згладить романтичний вечір в привабливій обстановці, і все піде як шайба по льоду.

РАК. 22 червня – 22 липня

З вами завжди приємно спілкуватися. Ваші співробітники по роботі довіряють вам навіть особисті секрети і переживання. Але сьогодні той день, коли вам необхідно відпочити від настирливої уваги.

Добре в колі сім'ї спланувати майбутні поїздки. І почати ранку не з холодильника, а з фіззарядки.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Левам не варто ігнорувати сьогоднішню ситуацію, адже Сонце, Меркурій і Марс разом в Діві, і цей потужний альянс цілком може внести зміни у ваше життя.

Втім, які саме ці зміни, буде залежати тільки від вас.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні ви сповнені енергії. Зірки попереджають – не витрачайте її дарма!

І тоді вам не доведеться шкодувати, що в юності ви не потрапили в олімпійський резерв нашої країни.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Можливо, що до вечора потрібно буде прийняти важливе рішення. Зірки рекомендують не поспішати, і згадати, що ранок вечора мудріший.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Почуття і відчуття загостряться в другій половині дня. До вас повернеться розуміння, що ваша справа стоїть. А втома і розчарування – це справа тимчасова.

Навіть найбільш напружений футбольний матч – і той закінчується. Навіть після компенсованого часу.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Можливо, сьогодні вам належить ухвалити важливе рішення. Але якщо ви відкладете це заняття на деякий час і вирішите залишити все як є, то переконаєтеся, що пригальмувати – це теж цілком правильне і розумне рішення.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Вдалий день для раціонального планування найближчих днів. Зірки рекомендують не захопитися нереальними проектами і обов'язково перепочити.

Навіть клубам з ім'ям потрібна перерва між таймами!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Шанси потрапити сьогодні в басейн або тренажерний зал як ніколи високі. Штанга, перетягування каната, або просте очікування там вашого супутника по життю, викличе у вас відчуття повної гармонії з дійсністю.

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