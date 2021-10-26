Нескучный гороскоп на сегодня: Весы ждет важное решение, а Рыбам плыть в полной гармонии

Осень "красит нежным светом" пейзажи вокруг, "травка зеленеет" на толях футбольных арен, "солнышко блестит" себе в вышине. А вечером зажгутся звезды.
Жизнь не замирает. "За перебриком" теннисный турнир АТР, во Франции проходит велосипедный чемпионат мира на треке, Канзас-Сити ныне столица мира автоспорта – сегодня там гонки NASCAR. И еще смотрим матчи гандбольной Лиги Европы, и еще многое, многое другое.
ОВЕН. 21 марта – 20 апреля
Сегодня высока вероятность посягательства на вашу личную жизнью. Но это тщетная попытка! Солнце, Меркурий и Марс вместе в Деве, а это мощная защита!
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Эдуард Соболь, защитник бельгийского Брюгге и сборной Украины, тоже по гороскопу Овен. А наша сборная в нынешнем отборе на ЧМ-2022 не проиграла ни одного матча!
К тому же звезды открывают вам возможность изменить обстановку к лучшему. Например, убрать все лишнее со своего письменного стола.
ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая
Сегодняшний день для вас будет что-то сродни с идиллией, ведь вы готовы уделить максимум внимания любимому человеку.
Возможны большие положительные изменения на работе – одно явно дополнит другое!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня
Сегодня напряженный день на личном фронте.
Все шероховатости общения сгладит романтический вечер в располагающей обстановке, и все пойдет как шайба по льду.
РАК. 22 июня – 22 июля
С вами всегда приятно общаться. Ваши сотрудники по работе доверяют вам даже личные секреты и переживания. Но сегодня тот день, когда вам необходимо отдохнуть от назойливого внимания.
Хорошо в кругу семьи спланировать будущие поездки. И начать утро не с холодильника, а с физзарядки.
ЛЕВ. 23 июля – 23 августа
Львам не стоит игнорировать сегодняшнюю ситуацию, ведь Солнце, Меркурий и Марс вместе в Деве, и этот мощный альянс вполне может внести изменения в вашу жизнь.
Впрочем, какие именно эти изменения, будет зависеть только от вас.
ДЕВА. 24 августа – 22 сентября
Сегодня вы полны энергии. Звезды предупреждают – не тратьте ее зря!
И тогда вам не придется сожалеть, что в юности не попали в олимпийский резерв нашей страны.
ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября
Возможно, что к вечеру нужно будет принять важное решение. Звезды рекомендуют не торопиться, и вспомнить, что утро вечера мудренее.
СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября
Чувства и ощущения обострятся во второй половине дня. К вам вернется понимание, что ваше дело стоящее. А усталость и разочарование – это дело временное.
Даже самый напряженный футбольный матч – и тот заканчивается. Даже после компенсированного времени.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря
Возможно, сегодня вам предстоит принять важное решение. Но если вы отложите это занятие на некоторое время и решите оставить все как есть, то убедитесь, что притормозить – это тоже вполне правильное и разумное решение.
ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля
Удачный день для рационального планирования ближайших дней. Звезды рекомендуют не увлечься нереальными проектами и обязательно передохнуть.
Даже клубам с именем нужен перерыв между таймами!
РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта
Шансы попасть сегодня в бассейн либо тренажерный зал как никогда высоки. Штанга ли, перетягивание каната, либо простое ожидание там вашего спутника по жизни, вызовет у вас ощущение полной гармонии с действительностью.