27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Нескучный гороскоп на сегодня: Весы ждет важное решение, а Рыбам плыть в полной гармонии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 октября, 07:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический и спортивный прогноз на вторник, 26 октября, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Осень "красит нежным светом" пейзажи вокруг, "травка зеленеет" на толях футбольных арен, "солнышко блестит" себе в вышине. А вечером зажгутся звезды.

Жизнь не замирает. "За перебриком" теннисный турнир АТР, во Франции проходит велосипедный чемпионат мира на треке, Канзас-Сити ныне столица мира автоспорта – сегодня там гонки NASCAR. И еще смотрим матчи гандбольной Лиги Европы, и еще многое, многое другое.

Реклама

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня высока вероятность посягательства на вашу личную жизнью. Но это тщетная попытка! Солнце, Меркурий и Марс вместе в Деве, а это мощная защита!

Эдуард Соболь, защитник бельгийского Брюгге и сборной Украины, тоже по гороскопу Овен. А наша сборная в нынешнем отборе на ЧМ-2022 не проиграла ни одного матча!

К тому же звезды открывают вам возможность изменить обстановку к лучшему. Например, убрать все лишнее со своего письменного стола.

Реклама

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодняшний день для вас будет что-то сродни с идиллией, ведь вы готовы уделить максимум внимания любимому человеку.

Возможны большие положительные изменения на работе – одно явно дополнит другое!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня напряженный день на личном фронте.

Реклама

Все шероховатости общения сгладит романтический вечер в располагающей обстановке, и все пойдет как шайба по льду.

РАК. 22 июня – 22 июля

С вами всегда приятно общаться. Ваши сотрудники по работе доверяют вам даже личные секреты и переживания. Но сегодня тот день, когда вам необходимо отдохнуть от назойливого внимания.

Хорошо в кругу семьи спланировать будущие поездки. И начать утро не с холодильника, а с физзарядки.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Львам не стоит игнорировать сегодняшнюю ситуацию, ведь Солнце, Меркурий и Марс вместе в Деве, и этот мощный альянс вполне может внести изменения в вашу жизнь.

Впрочем, какие именно эти изменения, будет зависеть только от вас.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня вы полны энергии. Звезды предупреждают – не тратьте ее зря!

И тогда вам не придется сожалеть, что в юности не попали в олимпийский резерв нашей страны.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Возможно, что к вечеру нужно будет принять важное решение. Звезды рекомендуют не торопиться, и вспомнить, что утро вечера мудренее.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Чувства и ощущения обострятся во второй половине дня. К вам вернется понимание, что ваше дело стоящее. А усталость и разочарование – это дело временное.

Даже самый напряженный футбольный матч – и тот заканчивается. Даже после компенсированного времени.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Возможно, сегодня вам предстоит принять важное решение. Но если вы отложите это занятие на некоторое время и решите оставить все как есть, то убедитесь, что притормозить – это тоже вполне правильное и разумное решение.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Удачный день для рационального планирования ближайших дней. Звезды рекомендуют не увлечься нереальными проектами и обязательно передохнуть.

Даже клубам с именем нужен перерыв между таймами!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Шансы попасть сегодня в бассейн либо тренажерный зал как никогда высоки. Штанга ли, перетягивание каната, либо простое ожидание там вашего спутника по жизни, вызовет у вас ощущение полной гармонии с действительностью.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Мариуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

Завтра

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять