Спроба відвернути увагу від протестів: Казахстан подав заявку на проведення чемпіонату світу

З початку року в Казахстані не вщухають масові протести, але влада цього не помічає – вони захотіли прийняти чемпіонат світу з хокею

Казахстан хоче прийняти чемпіонат світу з Казахстану / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок Казахстан подав заявку на проведення чемпіонату світу у 2026 році. Їхніми конкурентами стане Швейцарія.

Про це повідомляє blick.ch.

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При цьому джерело припускає, що заворушення в країні навряд чи завадять Казахстану боротися за ЧС-2026.

Зазначимо, що господарі чемпіонатів світу з хокею розписані до 2025 року:

2022 – Фінляндія (Гельсінкі та Тампере)

2023 – Росія (Санкт-Петербург)

2024 – Чехія (Прага та Острава),

2025 – Данія та Швеція (Стокгольм та Хернінг)

Що сталося