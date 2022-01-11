Попытка отвлечь от протестов: Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира

Казахстан хочет принять чемпионат мира по хоккею / Фото: Коллаж: Сегодня
В понедельник Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году. Их конкурентами станет Швейцария.
Об этом сообщает blick.ch.
При этом, источник предполагает, что беспорядки в стране вряд ли помешают Казахстану бороться за ЧМ-2026.
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Отметим, что хозяева чемпионатов мира по хоккею расписаны до 2025 года:
- 2022 – Финляндия (Хельсинки и Тампере)
- 2023 – Россия (Санкт-Петербург)
- 2024 – Чехия (Прага и Острава),
- 2025 – Дания и Швеция (Стокгольм и Хернинг)
Что произошло
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились.
- Протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- 5 января Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом.
- Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан после выполнения своих задач, сроки зависят от решения главы республики.