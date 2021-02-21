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"Пірну в крижану воду заради светра": вболівальники припливли на хокей в НХЛ на човнах

21 лютого, 00:05

Олена Павлова Олена Павлова

На озері Тахо проходить матч чемпіонату на відкритому повітрі

В ніч з 20 на 21 лютого в Америці проходить незвичайний поєдинок регулярного чемпіонату НХЛ між "Колорадо Евеланш" і "Вегас Голден Найтс". Унікальність цієї зустрічі в тому, що хокейний матч грається під відкритим небом на озері Тахо.

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Зустріч НХЛ відбудеться на льоду південного берега найбільшого гірського озера Північної Америки, розташованого на кордоні Каліфорнії і Невади.

Вболівальники вирішили скористатися незвичайними умовами і припливли до матчу на байдарках і катерах. Один з фанатів, який потрапив в об'єктиви камер, тримав табличку з написом "Пірну в крижану воду заради джерсі (светра)".

У зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією гра проходить без уболівальників, але керівництво ліги планувало, що в ці важкі часи зможе залучити вболівальників до екранів завдяки красі і щирості того, що відбувається. Багато хто може згадати своє дитинство і походи з батьками на вуличні катки.

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Раніше чотири команди НХЛ думали грати на відкритому повітрі, якщо це дозволить пустити глядачів на трибуни.

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каток озеро матч НХЛ Колорадо Вегас Голден Найтс байдарка
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