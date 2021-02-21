Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

"Нырну в ледяную воду ради свитера": болельщики приплыли на хоккей в НХЛ на лодках

21 февраля, 00:05

Елена Павлова Елена Павлова

На озере Тахо проходит матч чемпионата на открытом воздухе

В ночь с 20 на 21 февраля в Америке проходит необычный поединок регулярного чемпионата НХЛ между "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс". Уникальность этой встречи в том, что хоккейный матч играется под открытым небом на озере Тахо.

Реклама

Встреча НХЛ состоится на льду южного берега самого большого горного озера Северной Америки, расположенного на границе Калифорнии и Невады.

Болельщики решили воспользоваться необычными условиями и приплыли к матчу на байдарках и катерах. Один из фанатов, которой попал в объективы камер, держал табличку с надписью "Нырну в ледяную воду ради джерси (свитера)".

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией игра проходит без болельщиков, но руководство лиги планировало, что в эти тяжелые времена сможет привлечь болельщиков к экранам благодаря красоте и искренности происходящего. Многие могут вспомнить свое детство и походы с родителями на уличные катки.

Реклама

Читайте также: Удивительная красота! Хоккеисты сыграли на замерзшем Азовском море

Ранее четыре команды НХЛ думали играть на открытом воздухе, если это позволит пустить зрителей на трибуны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

каток озеро матч НХЛ Колорадо Вегас Голден Найтс байдарка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дикость из России. Хоккеиста жестоко избивали клюшкой по голове
Дикость из России. Хоккеиста жестоко избивали клюшкой по головеХоккей
Избивали друг друга, пока не упали: смотрите 3 жестокие драки за 10 минут в матче НХЛ
Избивали друг друга, пока не упали: смотрите 3 жестокие драки за 10 минут в матче НХЛХоккей
Кличко ушел играть в хоккей: когда снег и мороз – в радость
Кличко ушел играть в хоккей: когда снег и мороз – в радостьБокс
Удивительная красота! Хоккеисты сыграли на замерзшем Азовском море
Удивительная красота! Хоккеисты сыграли на замерзшем Азовском мореХоккей
Цирк в НХЛ! Голкипер забыл счет в матче и сбежал из ворот
Цирк в НХЛ! Голкипер забыл счет в матче и сбежал из воротХоккей
В Канаде провели самый длинный хоккейный матч: играли 252 часа и забросили 5177 шайб
В Канаде провели самый длинный хоккейный матч: играли 252 часа и забросили 5177 шайбХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять