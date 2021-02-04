"Тоттенгем" – "Челсі": онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

У четвер, 4 лютого, в Лондоні відбувається центральний матч 22-го туру чемпіонату Англії. Зустрічаються нинішня і колишня команди Жозе Моурінью – "Тоттенгем" приймає "Челсі". Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде мультимедійну онлайн-трансляцію матчу.

Перед очною сутичкою суперники є сусідами в турнірній таблиці АПЛ, маючи по 33 очки. "Тоттенгем" – сьомий, "Челсі" – восьмий.

У "Тоттенгема" справи погіршилися наприкінці січня, коли "шпори" зазнали двох поспіль поразок. Спершу підопічні Моурінью поступилися вдома "Ліверпулю", котрий перебуває в кризі. А потім програли в гостях і "Брайтону".





У свою чергу, Томас Тухель на посаді головного тренера "Челсі" стартував з нульової нічиєї в грі проти "Вулвергемптона", потім німець привів "синіх" до першої перемоги під своїм керівництвом – 2:0 з "Бернлі".

Кожному з суперників сьогодні конче потрібні очки в боротьбі за ТОП-4 і путівку до Ліги чемпіонів.

"ТОТТЕНГЕМ" – "ЧЕЛСІ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом лондонського дербі аналітики називають "Челсі". На його перемогу встановлено коефіцієнт 2.13, на перемогу "Тоттенгема" – 3.80, на нічию – 3.35. Виходячи з цих коефіцієнтів, ймовірність результатів така: виграш "Тоттенгема" – 25%, нічия – 29%, виграш "Челсі" – 46%. Найбільш реальними рахунками букмекери називають 1:1 і 1:0 на користь гостей.

Читайте також: "Ліверпуль" знову зганьбився вдома: огляд поразки від "Брайтона"

"ТОТТЕНГЕМ" – "ЧЕЛСІ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Тоттенгем" – "Челсі" у четвер, 4 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал Setanta Sports Ukraine. Також подивитися пряму трансляцію поєдинку можна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як "Челсі" громив у ЛЧ "Севілью"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама