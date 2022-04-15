Збирався до України? Що говорив Тимощук 24 лютого

Помічник головного тренера Зеніта обмінявся повідомленнями з Олександром Панковим у перший день війни, після чого перестав відповідати

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Війна Росії проти України згуртувала наших спортсменів навколо країни. Багато хто солідарний у засудженні дій Путіна, а дехто навіть пішов у тероборону чи ЗСУ.

Щоправда, є унікуми, які вважають за краще відмовчуватися на тлі геноциду українців. Один із них – екс-гравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який працює асистентом головного тренера Зеніту.

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Екс-хавбек жодного слова не сказав про військові злочини країни, в якій він продовжує заробляти гроші. За це Анатолія постійно критикують у футбольній спільноті. Не залишився осторонь і депутат Жан Беленюк.

Шокований від дій Тимощука та відомий агент Олександр Панков. В інтерв'ю Fanday менеджер Мілевського розповів, як листувався з Анатолієм у перший день повномасштабної війни.

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"До Тимощука я завжди добре ставився до цього моменту. 24 лютого я написав йому і Вороніну. Андрій одразу відповів, що йде до клубу розривати контракт і 25-го числа відлітає із сім'єю до Німеччини. Тимощуку я написав таке: Толя, привіт. Які в тебе плани, коли плануєш вибиратись, як твої близькі в Україні?". Він мені відповів: "З родичами все гаразд. Поки не знаю, коли їхатиму". Більше я йому не писав, вже немає сенсу. Все стало зрозумілим. Його позиція розчарувала багатьох українців. Він був героєм та уособленням нашого патріотизму. І, блідь, за якісь гроші, яких у нього просто дох*я, 20 або 30 мільйонів доларів, залишився працювати у цих підрасів. Я його не розумію. Йому б вистачило цих грошей до кінця свого життя, до кінця життя своїх дітей та онуків!"

До речі, отець Тимощука захищає Україну в лавах тероборони. На відміну від сина Олександр перебуває у Луцьку та захищає від фашистів рідну землю.