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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Правило офсайду змінять після скандального голу в фіналі Ліги націй

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 13:52
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Франція обіграла Іспанію у фіналі Ліги націй завдяки голу Киліана Мбаппе. М'яч француза спровокував скандал, адже, на думку багатьох, він знаходився в положенні поза грою
Кіліан Мбаппе забив вирішальний гол в фіналі Ліги націй
Кіліан Мбаппе забив вирішальний гол в фіналі Ліги націй / Фото: REUTERS

На 81-й хвилині Мбаппе, перебуваючи в офсайді, отримав передачу від Тео Ернанадеса. По дорозі м'яч зачепив ногу Сесара Аспілікуети, тому офсайд не був зафіксований, згідно з поточними правилами, а Франція стала переможцем Ліги націй.

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"Ентоні Тейлор прийняв правильне рішення, ґрунтуючись на існуючому зводі правил і його офіційній інтерпретації. Гравець навмисно втрутився, щоб зіграти в м'яч, і суперник не втручався в гру.

Однак цей випадок показує нам, що нинішнє тлумачення регламенту, схоже, суперечить духу самого регламенту, який не дозволяє будь-якому гравцеві скористатися своїм становищем поза грою.

Позиція УЄФА полягає в тому, що є способи модернізувати трактування подібних епізодів, щоб привести її у відповідність з цілями регламенту про положення поза грою і духом футболу.

Я вже спілкувався зі своїми колегами з ФІФА і IFAB і буду обговорювати рішення на майбутньому засіданні технічної консультативної групи IFAB ", – сказав головний суддя УЄФА Роберто Розетті.

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