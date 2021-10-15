Правило офсайду змінять після скандального голу в фіналі Ліги націй

На 81-й хвилині Мбаппе, перебуваючи в офсайді, отримав передачу від Тео Ернанадеса. По дорозі м'яч зачепив ногу Сесара Аспілікуети, тому офсайд не був зафіксований, згідно з поточними правилами, а Франція стала переможцем Ліги націй.

"Ентоні Тейлор прийняв правильне рішення, ґрунтуючись на існуючому зводі правил і його офіційній інтерпретації. Гравець навмисно втрутився, щоб зіграти в м'яч, і суперник не втручався в гру.

Однак цей випадок показує нам, що нинішнє тлумачення регламенту, схоже, суперечить духу самого регламенту, який не дозволяє будь-якому гравцеві скористатися своїм становищем поза грою.

Позиція УЄФА полягає в тому, що є способи модернізувати трактування подібних епізодів, щоб привести її у відповідність з цілями регламенту про положення поза грою і духом футболу.

Я вже спілкувався зі своїми колегами з ФІФА і IFAB і буду обговорювати рішення на майбутньому засіданні технічної консультативної групи IFAB ", – сказав головний суддя УЄФА Роберто Розетті.