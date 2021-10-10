Чумовий фінал! Франція виграла Лігу націй

Французи реабілітувалися за провал на Євро-2020, обігравши у фіналі Ліги націй Іспанію з рахунком 2:1

Мбаппе приніс Франції перемогу / Фото: Reuters

У Мілані у фіналі Ліги націй французи обіграли Іспанію 2:1, поступаючись по ходу зустрічі 0: 1.

Збірна Франції зробила другий камбек поспіль. Красені!

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Нагадаємо, в півфіналі команда Дешама здолала Бельгію 3:2, хоча горіла 0:2.

Трофей Ліги націй Франції приніс гол Мбаппе. Однак найкрасивішим у фіналі був все ж м'яч, забитий його партнером, Бензема. З кута штрафного майданчика Карім закрутив у дальню дев'ятку. Браво!

ВІДЕО ГОЛІВ

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Фінал Ліги націй-2021

Франція – Іспанія – 2:1

Голи: Бензема, 66, Мбаппе, 80 – Оярсабаль, 64

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Переможцю Ліги націй належить 10,5 млн євро призових від УЄФА, срібному призеру – 9 млн.

Раніше бронзу Ліги націй виборола Італія, обігравши 2:1 Бельгію.