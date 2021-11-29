Омікрон уже у спорті. Новий штам знищив футбольну команду

13 гравців португальського клубу Белененсеш заразилися новим штамом коронавірусу. Це перший такий випадок у країні

Белененсеш не зміг набрати навіть повноцінний склад на останній матч

У суботу Белененсеш у матчі чемпіонату Португалії проти Бенфіки зміг випустити на поле лише дев'ятьох гравців.

У другому таймі на полі з'явилося лише шість гравців Белененсеша, і суддя присудив клубу технічну поразку.

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Тепер стало відомо, що сталося у Белененсеші.

Як повідомила пресслужба Португальського національного інституту здоров'я, 13 футболістів клубу заразилися новим штамом коронавірусу "Омікрон". Це перший такий випадок у Португалії.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що новий штам, виявлений на півдні Африки, має велику кількість мутацій, ряд яких викликає занепокоєння. За попередніми даними, цей коронавірус небезпечний великою кількістю повторних заражень.

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Нагадаємо, що через "Омікрон" скасували зимову Універсіаду, яка мала пройти у Швейцарії.