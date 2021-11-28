Матч команди Яремчука зупинили через нестачу гравців: як так вийшло

Через спалах коронавірусу у складі Белененсеша команда не змогла зібрати потрібну для матчу кількість гравців. Тим не менш, федерація відмовила їм у перенесенні зустрічі

Белененсеш вийшов на поле без двох гравців / Фото: REUTERS

Головному тренеру Белененсеша довелося виставити на матч проти Бенфіки дев'ятьох гравців, у тому числі поставити воротаря грати у поле, і без єдиного запасного гравця.

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Бенфіка легко відвантажила супернику сім м'ячів ще у першому таймі, а одразу після перерви матч було зупинено.

Белененсеш вийшов на другий тайм вже у складі сімох людей, а одразу після свистка на другий тайм гравець команди присів на газон і не зміг продовжити матч.

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Згідно з регламентом, матч не може продовжуватися, якщо одна з команд має менше семи гравців на полі. Тож рефері змушений був зупинити матч.

Зазначимо, що українець Роман Яремчук не взяв участь у розгромі Белененсеша – він залишився у запасі на матч і не встиг з'явитися на полі.