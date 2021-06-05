Гравцеві збірної Аргентини довелося виправдовуватися за свою смерть

Невдалий жарт про смерть футболіста Крістіана Павон став вірусним в Мережі. Гравцеві Бока Хуніорс довелося спростовувати чутки про загибель в ДТП

Крістіан Павон спростував свою смерть / Фото: Instagram

Нападнику Бока Хуніорс і збірної Аргентини Крістіану Павоні довелося заспокоювати своїх фанатів після повідомлення в ЗМІ про смерть футболіста в ДТП.

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"У цих людей немає меж, а? Хоч раз, йди і живи своїм власним життям, а не чужим. Для всіх, хто турбується про мене – я ніколи не відчував себе краще", – написав Павон в Instagram.

Фейкова новина з'явилася напередодні і повідомляла про смерть Павона в результаті нещасного випадку на дорозі.

"Аргентинський футболіст Крістіан Павон загинув в трагічній аварії на дорозі, що веде з Росаріо в штат Санта-Фе. 23-річний нападник Боки врізався у вантажівку. Влада розслідує причини аварії", – цитує неправдиву статтю про смерть Павона minutouno.com.

Раніше ми писали, що футболіст помер під час матчу в пам'ять про його брата. Колишній півзахисник Парми Джузеппе Перрино помер під час матчу, який був організований на честь його померлого брата.