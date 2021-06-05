Игроку сборной Аргентины пришлось оправдываться за свою смерть

Нападающему Бока Хуниорс и сборной Аргентины Кристиану Павону пришлось успокаивать своих фанатов после сообщения в СМИ о смерти футболиста в ДТП.
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"У этих людей нет границ, а? Хоть раз, иди и живи своей собственной жизнью, а не чужой. Для всех, кто беспокоится обо мне – я никогда не чувствовал себя лучше", – написал Павон в Instagram.
Фейковая новость появилась накануне и сообщала о смерти Павона в результате несчастного случая на дороге.
"Аргентинский футболист Кристиан Павон погиб в трагической аварии на дороге, ведущей из Росарио в штат Санта-Фе. 23-летний нападающий Боки врезался в грузовик. Власти расследуют причины аварии", – цитирует ложную статью о смерти Павона minutouno.com.
Ранее мы писали, что футболист умер во время матча в память о его брате. Бывший полузащитник Пармы Джузеппе Перрино умер во время матча, который был организован в честь его умершего брата.