І це футбольний клуб! Барселона отримала фантастический кредит від банку

Іспанський гранд на деякий час вирішує свої фінансові проблеми великим позикою і закриває питання заборгованості по зарплаті перед футболістами

В останні місяці стало відомо, що борги Барселони перевищили один мільярд євро! Керівництво клубу вибрало тривіальний спосіб, як вибиратися з ями: взяло кредит у банку. Причому – на неймовірну суму, яку можна порівняти з бюджетом деяких держав.

Днями Мессі назвав бажану зарплату в Манчестер Сіті – дуже дорогі гастролі.

Як повідомляє видання L'Esportiu, Барса домовилася з інвестиційним банком Goldman Sachs про відкриття кредитної лінії на 500 мільйонів євро. Наприклад, Україна в минулому році отримала в кредит від ЄС точно таку суму.

Причому, перші гроші – 100 "лимонів" – клубу вже прийшли. В першу чергу, до 30 червня, їх витратять на погашення боргу перед футболістами за контрактами. Всього ж персонал на цей момент недоотримав 160 мільйонів. Якби боси іспанського гранда не почали виплачувати заборгованість, клубу загрожували б санкції асоціації футболістів Іспанії.

А загальний борг Барселони оцінюється в 1,173 мільярда. З нього 730 мільйонів потрібно погасити в досить короткі терміни. Поки що не оголосить, за рахунок чого клуб збирається отримувати прибуток найближчим часом.

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