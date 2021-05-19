Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

І це футбольний клуб! Барселона отримала фантастический кредит від банку

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 травня, 10:44
Копіювати лінк
Іспанський гранд на деякий час вирішує свої фінансові проблеми великим позикою і закриває питання заборгованості по зарплаті перед футболістами

В останні місяці стало відомо, що борги Барселони перевищили один мільярд євро! Керівництво клубу вибрало тривіальний спосіб, як вибиратися з ями: взяло кредит у банку. Причому – на неймовірну суму, яку можна порівняти з бюджетом деяких держав.

Днями Мессі назвав бажану зарплату в Манчестер Сіті – дуже дорогі гастролі.

Як повідомляє видання L'Esportiu, Барса домовилася з інвестиційним банком Goldman Sachs про відкриття кредитної лінії на 500 мільйонів євро. Наприклад, Україна в минулому році отримала в кредит від ЄС точно таку суму.

Причому, перші гроші – 100 "лимонів" – клубу вже прийшли. В першу чергу, до 30 червня, їх витратять на погашення боргу перед футболістами за контрактами. Всього ж персонал на цей момент недоотримав 160 мільйонів. Якби боси іспанського гранда не почали виплачувати заборгованість, клубу загрожували б санкції асоціації футболістів Іспанії.

А загальний борг Барселони оцінюється в 1,173 мільярда. З нього 730 мільйонів потрібно погасити в досить короткі терміни. Поки що не оголосить, за рахунок чого клуб збирається отримувати прибуток найближчим часом.

В тренді

Читайте також: Ось хто замінить Кумана в Барселоні – шорт-лист кандидатів.

Дивіться, як Барса програла Ювентусу в Лізі чемпіонів:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти