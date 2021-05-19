И это футбольный клуб! Барселона получила фантастический кредит от банка

Испанский гранд на некоторое время решает свои финансовые проблемы крупным займом и закрывает вопрос задолженности по зарплате перед футболистами

Реал - Барселона анонс и прогноз

В последние месяцы стало известно, что долги Барселоны превысили один миллиард евро! Руководство клуба выбрало тривиальный способ, как выбираться из ямы: взяло кредит в банке. Причем – на невероятную сумму, сопоставимую с бюджетом некоторых держав.

На днях Месси назвал желаемую зарплату в Манчестер Сити – очень дорогие гастроли.

Как сообщает издание L’Esportiu, Барса договорилась с инвестиционным банком Goldman Sachs об открытии кредитной линию на 500 миллионов евро. Например, Украина в прошлом году получила в кредит от ЕС точно такую сумму.

Причем, первые деньги – 100 "лимонов" – клубу уже пришли. В первую очередь, до 30 июня, их потратят на погашение долга перед футболистами по контрактам. Всего же персонал на данный момент недополучил 160 миллионов. Если бы боссы испанского гранда не начали выплачивать задолженность, клубу грозили бы санкции ассоциации футболистов Испании.

А общий долг Барселоны оценивается в 1,173 миллиарда. Из него 730 миллионов нужно погасить в довольно короткие сроки. Пока что не объявляется, за счет чего клуб собирается получать прибыль в ближайшее время.

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