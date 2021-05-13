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Ось хто замінить Кумана в Барселоні: шорт-лист кандидатів

Олег Люлька Олег Люлька
13 травня, 09:56
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Керівництво каталонського клубу обирає нового тренера з трійки претендентів. Серед них – коуч клубної молодіжки, наставник Аякса і ексзірка Барси
Пім'єнта, Хаві і тен Хаг
Пім'єнта, Хаві і тен Хаг / Фото: Reuters, Instagram

З'явилися нові імена кандидатів на зміну Рональду Куману, якого, найвірогідніше, звільнять з посади головного тренера Барселони після завершення провального сезону.

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Раніше ми писали, що одним з претендентів на пост наставника каталонців є 47-річний нідерландець Йорді Кройф, син легендарного Йохана Кройфа.

Однак, за даними журналіста каталонської радіостанції RAC1 Жерара Ромеро, до реальних кандидатів Кройф-молодший не належить. А в шорт-листі насправді такі фахівці – головний тренер дубля Барселони Хаві Гарсія Пім'єнта, ексзірка "синьо-гранатових", який очолює нині катарський Аль-Садд, – Хаві, і наставник амстердамського Аякса Ерік тен Хаг.

Рональд Куман
Рональд Куман / Фото: Reuters

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Нагадаємо, під керівництвом Кумана Барселона вибула в 1/8 Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів ПСЖ. Крім того, каталонці майже втратили шанси на "золото" чемпіонату Іспанії, через фейл Мессі зігравши 3:3 з Леванте.

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